ホルムズ海峡の封鎖で足止めされている船舶についてイランは、「26隻が軍と調整し海峡を通過した」と発表しました。【映像】ホルムズ海峡の様子イランの革命防衛隊海軍は20日、「24時間で26隻の石油タンカーやコンテナ船などの商船が、軍の調整や警備のもとホルムズ海峡を通過した」と明らかにしました。海峡通過には軍の許可が必要と改めて強調しています。トランプ大統領「イランから正しい回答が得られなければ、事態は急速