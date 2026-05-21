バレーボール男子で日本代表の主将を務める石川祐希（ペルージャ）が21日、イタリア11シーズン目を終えて羽田空港に帰国した。2月に右膝を負傷して戦列を離脱した時期もあったが、セリエAやチャンピオンズリーグなど4冠達成に貢献。「ケガもあったり複雑なシーズン」と振り返る一方で「チームがタイトルを4つ獲れたことは何より。そこに僕がいた事実は変わらない。そこは受け止めて次につなげていきたい」と前向きに語った。