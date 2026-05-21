歌手の水前寺清子（80）が最新ショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】水前寺清子（80）の最新ショット（複数カット）1964年、シングル曲「涙を抱いた渡り鳥」で歌手デビューし、「いっぽんどっこの唄」「三百六十五歩のマーチ」など数々のヒット曲を世に放ってきた水前寺。また、1970年放送のTBS系ドラマ「ありがとう」で主演を務め、最高視聴率56.3％を記録するなど俳優としても活躍してきた。最新ショ