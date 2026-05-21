女優の内田理央が、母との２ショットを公開した。内田は２１日までに自身のインスタグラムで「母の日ディズニー」と始め、親子ディズニーを満喫する様子を公開。「お揃いのお洋服着て母と２人でランドに行ったよ。アトラクションも沢山乗れてミッキーにも会えて美味しいご飯も沢山食べて、朝から晩まで遊び尽くした！楽しんでもらえて嬉しかった」と続けると、おそろいのＴシャツを着て、後ろ姿や顔をスタンプで隠したショッ