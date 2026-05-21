バレーボール男子日本代表主将の石川祐希（ペルージャ）が２１日、イタリア挑戦１１季目で自身初のイタリア１部セリエＡの優勝、世界クラブ選手権、スーパー杯、欧州ＣＬ連覇の主要タイトル「４冠」を総なめにした２０２５―２６年シーズンを終えて、羽田空港着の航空機で帰国。石川は空港で取材に応じ、けがもあったシーズンを振り返った。４つの金メダルを首から提げた石川は「非常に複雑な（気持ちの）シーズンでした。メダ