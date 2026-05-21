サーティワンでは、好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に、プラス100円(1コにつき)でアイスクリームが最大10コまで増やせる「よくばりフェスキャンペーン」を、5月28日〜6月21日の木金土日曜日限定で開催する。同キャンペーンでは、好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」(570円)に、1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加できる。よくばりフェス 2026年の日程