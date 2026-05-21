シチズン時計は、光発電技術「エコ・ドライブ」誕生50周年を記念したブランド横断コレクション「LIGHT in BLACK」を発表。ブラックを基調にゴールドカラーを差し込んだ全7モデルを、2026年6月4日に数量限定で発売する。また、CMソングとして「ASIAN KUNG-FU GENERATION」の書き下ろし楽曲『Times』を起用した。今回の「LIGHT in BLACK」は、2015年に初登場したブランド横断企画。「闇の中に差し込む一筋の光」をデザインコンセプト