２０日の園田競馬３Ｒで落馬し負傷。その後の騎乗を取りやめた下原理騎手（４８）＝西脇・栗林徹治厩舎＝は、２１日も足の痛みが引かないために予定していた５鞍の騎乗をキャンセル。すべて乗り替わりとなった。２２日の騎乗に関しては当日の様子を見て決める。下原騎手の騎乗変更は次の通り（１０、１１Ｒは斤量も変更）６Ｒ（１０）シズカノウミ（→５５キロ杉浦健太騎手）８Ｒ（７）エマージェンス（→５７キ