資料日傘 Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは、「日焼け」です。視聴者の皆さんからは「日焼けの体への影響？」「日焼けの対策？」などの疑問が寄せられました。岡山市の皮膚科クリニックで聞いてきました。 岡山市北区平和町の神崎皮膚科です。疑問に答えてくれるのは、神粼寛子院長です。 なぜ日焼けするの？（高松市あるふぁきっず63歳）