ロッキーズの菅野智之投手が日本時間22日のダイヤモンドバックス戦に今季10度目の先発予定。ここまでチームトップの4勝を挙げる活躍を見せ、次戦でも菅野投手の好投に期待が高まっています。菅野投手はメジャー挑戦1年目の昨季はオリオールズで10勝をあげる活躍を見せ、2年目の今季は、自身メジャー2球団目となるロッキーズで先発ローテーションを任されています。前回はダイヤモンドバックスを相手に7安打を浴びつつも5回2失点と