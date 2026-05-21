ＮＴＴドコモは７月をめどに、既存の通信規格「４Ｇ」の通信容量を全国で１・５倍に引き上げる。２０２３年頃からデータ通信の速度が低下する「パケ詰まり」が都市部などで問題となっていたが、通信容量の引き上げにより、全国の８割以上のエリアで改善を目指す。ドコモでは３月に旧来型の通信規格「３Ｇ」のサービスが終了。３Ｇで使用していた周波数を４Ｇに転用する作業を進めている。従来は８００メガ・ヘルツ帯のうち１