最大2.10倍の「1票の格差」を是正せず実施された2月の衆院選は憲法違反だとして、升永英俊弁護士らのグループが東京高裁管内の1都10県の選挙区について選挙の無効を求めた訴訟で、東京高裁は21日、請求を棄却した。