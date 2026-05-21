広島県廿日市市の厳島（宮島）で２０日朝に起きた寺院・大聖院の「不消（きえずの）霊火堂（れいかどう）」の火災。関係者への取材から、発生当時の緊迫した様子などが明らかになった。大聖院の吉田大裕副住職によると、霊火堂では毎晩、僧侶が泊まり込みで管理を担っている。吉田副住職は泊まりの僧侶から「（霊火堂が）燃えている」と電話を受け、急いで霊火堂へ向かった。午前９時頃に到着したが、すでに炎に包まれていたと