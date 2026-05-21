ソフトバンクの倉野信次投手コーチは21日、みずほペイペイドームでの投手練習後に取材対応し、25年育成ドラフト8位ルーキーの北斗投手（22）が20日のファーム・リーグ、阪神戦で8回4安打無失点と好投した内容を絶賛した。「（映像）見ました。よかったと思います。ここにきて凄く評価がうなぎのぼりというか、上がっていると思っています。チャンスはみんなにある。こういう状況だからこそ、今まで投げてこなかった選手がチャ