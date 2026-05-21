【彼氏の女友達がぐいぐい来る（私に）】 5月21日 発売 価格：1,353円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、あめみくろ氏のマンガ「彼氏の女友達がぐいぐい来る（私に）」を5月21日に発売する。価格は1,353円。 本作は、あめみくろ氏が「彼氏の女友達にいたら嫌な女」をテーマに、執着心あふれる可愛らしい女の子と、自己肯定感の低いアラサー女性のままならぬ関係を描