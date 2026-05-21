日本代表のコンディション管理を担当する松本良一フィジカルコーチが21日、報道陣の取材に応じ、大会初戦まで1か月を切った北中米ワールドカップに向けて「この数年かけてアメリカに滞在し、いろいろな移動方法や気候を感じる中で我々のできる準備はできた」と手応えを語った。福岡市北九州市出身の松本コーチは2012年から17年に森保一監督が率いた広島のフィジカルコーチを担当し、翌18年から東京五輪に臨むU-21日本代表のフ