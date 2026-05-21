5月20日（現地時間19日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルが幕を開け、マディソン・スクエア・ガーデン（MSG）でシリーズ初戦が行われた。 試合はアウェーのクリーブランド・キャバリアーズが、第4クォーター残り7分52秒にジェームズ・ハーデンのフリースロー1本が決まり、ニューヨ&