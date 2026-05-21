5月21日、バンビシャス奈良は、石橋晴行ヘッドコーチと2026－27シーズンの契約が合意に至ったことを発表した。 大阪府出身で現在52歳の石橋HCは、2018－19シーズンにアソシエイトヘッドコーチとして奈良へ加入した。富山グラウジーズのアシスタントコーチを経て、2022－23シーズンに奈良のヘッドコーチに就任。その後、2023－25シーズンは