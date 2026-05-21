レシップホールディングスが続伸している。この日、国土交通省が推進する地域交通ＤＸ推進プロジェクト「ＣＯＭｍｍｍＯＮＳ（コモンズ）」において、「地域交通ＤＸの推進に向けたＡＩ技術を活用した仕業編成作業の自動化技術の実証調査業務」を受託したと発表しており、好材料視されている。 バス運転士の労働時間に対する制約など複雑な業務制約の分析と、数学的な独自のアルゴリズムを用いることで、最適な運行計