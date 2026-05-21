ノバシステムが後場急上昇している。午後１時ごろに自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を２万株（自己株式を除く発行済み株数の１．４３％）、または６０００万円としており、取得期間は５月２２日から６月３０日まで。将来のストックオプションの権利行使及び譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式交付に備えるとともに、今後の機動的な資本政策を可能とするためとしている。 出所：MINKABU PRESS