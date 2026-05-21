ライオンが反発。ＳＭＢＣ日興証券は２０日、同社株の目標株価を２２５０円から２５００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。２６年第１四半期（１～３月）実績を踏まえ、業績予想を見直した。２５年１０～１２月期以降、国内外のオーラルケアをはじめ売上モメンタムが改善し、利益ある成長が継続。追加の原材料高に対し、販売施策変更や販促・経費コントロールなどで計画は概