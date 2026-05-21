LiSAが、全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LACE UP～』を10月より開催。あわせて、8月7日から全国公開される映画『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版にキャストとして参加することも発表された。 （関連：『BLARE FEST. 2026』DAY2総括：coldrainが築いた“ラウドのホーム”LiSA、HEY-SMITH……国内フェス屈指の音圧と熱狂の渦） 同情報は、約1年半ぶりに開催されたア