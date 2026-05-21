「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後１時現在でテクノアルファが「買い予想数上昇」４位となっている。 Ｔアルファは前日のストップ高に続き、きょうも値幅制限上限の３００円高で１４４６円まで買われる場面があった。売買代金も増勢で需給相場突入の様相となっている。パワー半導体製造用ワイヤーボンダーをはじめ数多くの理化学機器の輸入販売を行う技術商社。２５