浦和レッズは21日、DFルカ・ディドゥリカ(18)がU-20オーストラリア代表メンバーに選出されたことを発表した。同代表はインドネシアで開催される「ASEAN U19 BOYS' BANK SUMUT CHAMPIONSHIP 2026」に参加し、6月3日にU-19フィリピン代表、9日にU-19カンボジア代表と対戦。11日に準決勝、13日に決勝が行われる。ルカ・ディドゥリカは、元クロアチア代表GKのヨエイ・ディドゥリツァ氏を父に持つ200cmのセンターバックで、昨年10