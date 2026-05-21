北朝鮮と韓国の女子サッカーチームが韓国の地で激突するという歴史的な舞台に、数千人規模の共同応援団が登場した。ところが、スタジアムは試合前の予想とまったく異なる雰囲気に包まれた。【画像】「北朝鮮が羨ましい」大炎上の韓国教育庁ウェブ漫画「南北の両チームを共に応援する」という趣旨だったはずが、現場ではアウェイチームである北朝鮮側に向けた一方的な応援が続き、波紋が広がっている。5月20日に水原（スウォン）総