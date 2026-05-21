【写真・動画】目黒蓮＆塩野瑛久のアクション対談／目黒蓮“ふくよか”特殊メイクのオフショット／“スマート”な坂本太郎姿の目黒蓮 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが、目黒蓮（Snow Man）と塩野瑛久による対談動画を公開し、注目を集めている。 ■目黒蓮＆塩野瑛久、シックなスーツ姿で対談 公開された動画には、坂本太郎役の目黒と、鹿島役の塩野が登場。目黒はダークカラーのストライプス}