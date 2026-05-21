20日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は、2026-27シーズンよりクリスチャン・ミハイロフ氏（34）がヘッドコーチに就任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズン、SVリーグ女子のレギュラーシーズンを3勝41敗の最下位という苦しい結果で終えたA山形。シーズン途中からは2015年のクラブ創部からヘッドコ}