演歌歌手の松前ひろ子が２１日、都内で、４月２１日発売の新曲「片恋文／ひろ子抄」の発表会に出席し、ステージ１の大腸がんを患っていることを初公表した。報道陣の取材に応じ、がん発見に至った経緯や手術後の体調の変化を明かした。年に１回受診している定期健康診断でがんを発見。それまで体調の異変は感じなかったといい、３月に医師から大腸がんと伝えられた時は「がん＝死ぬだと思って、真っ暗になっていた。歌はもう無