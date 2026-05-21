20日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、2025-26シーズンをもってミドルブロッカーの山田大悟（28）とアウトサイドヒッターの峯村雄大（32）が退団することを発表した。 静岡県出身の山田は駒澤大学を卒業後、2021年に東京GBの前身であるFC東京へ入団。2022年には日本代表へ初選出された。同チームで4シーズンにわたりプレーし