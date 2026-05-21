V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は20日（水）、2026-27シーズンより後藤優介氏（42）がヘッドコーチに就任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンのVリーグ女子を3勝25敗の最下位で終えたアルテミス。最下位ではあったものの2シーズンぶりの白星を挙げた。2024-25シーズンからチームを指揮していた青島賢司ヘッドコーチの