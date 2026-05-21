V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のフラーゴラッド鹿児島は20日（水）、セッターの黒川竜星（23）がレンタル移籍期間満了に伴い退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 広島県出身の黒川は、大阪産業大学在学中の2024年10月に東京GBへの加入が内定。2025年5月に契約更新が発表されたが、シーズン途中の11月からF鹿児島へレンタルで加入していた。今シーズンはVリ