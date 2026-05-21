20日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のフォレストリーヴズ熊本は、萩原透海氏（27）がアシスタントコーチに就任したことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 萩原氏は2021-22シーズンから4シーズンにわたり、選手としてフォレストに在籍。2022-23シーズンよりチームのキャプテンを務めていたが、2025年5月に同チームを退団していた。 萩原氏はクラブを通し