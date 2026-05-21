お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦（64）が20日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。おすすめのご飯のお供について語った。トークは好きな料理のテーマに。「急に思い出しちゃったんだけど『背脂』っていう商品名で、背脂の中ににんにくも混ぜてあって、ひき肉もちょっと入ってるんだよ。それがご飯の今世紀最大のベストフレンド」と紹介した。「ウチの近所の『平和食品工業』ってい