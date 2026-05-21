俳優の中谷美紀が２１日、都内のフランス大使館で行われた仏ナチュラルミネラルウオーターブランド「エビアン」の２００周年・新ボトルメディア発表会に出席した。エビアン２００周年ＪＡＰＡＮアンバサダーを務める中谷は、背中から脇腹、両肩、両腕にかけて美肌を大胆に露出した白いドレスで登場。「本当に記念すべき２００周年のお祝いですので、その気持ちを表現したく、水の精のようなイメージで、このドレスをまとってみ