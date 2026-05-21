お笑いコンビ「たくろう」が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。現在の本音を打ち明けた。「M-1グランプリ2025」優勝で、一夜にして売れっ子になった2人。MCのかまいたち・濱家隆一に「世界変わったでしょ？」と問われ、きむらバンドは「世界変わりまくりですね」と応じた。赤木裕は「なんかいやらしい言い方になりますけど…もうCMざんまい」と報告した。濱家は「いやらしいなあ！ほん