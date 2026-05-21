【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは２０日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのパドレス戦で約１か月ぶりに先発投手兼１番指名打者で出場し、一回に６試合ぶりの本塁打となる８号ソロを放った。先頭打者本塁打は今季３本目。４打数１安打１打点だった。投手としては５回３安打無失点で４勝目（２敗）を挙げた。パドレスの松井裕樹は３番手で七回から登板し、１回１／３を１安打無失点。