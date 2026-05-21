昨日まで普通だったのに、急に返信が短くなる。会話の温度もどこか違う。男性のそんな変化に戸惑った経験はありませんか？男性が急にそっけなくなるとき、その背景には“距離を調整したい”心理が隠れていることがあります。関係が近づきすぎたと感じている距離が急に縮まると、無意識に「少し戻したい」と感じる男性も。特に、自分のペースを大切にするタイプほど、その傾向は強くなります。気持ちがなくなったというより、“バラ