元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の紫吹淳（57）と俳優の伊原剛志（62）が21日、都内でミュージカル「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（6月11〜24日、東京芸術劇場シアターイースト）の稽古場取材会を行った。2017年にオフ・ブロードウェイ・アライアンス最優秀ミュージカル賞に輝いた話題作の日本版。今回が日本初演で、紫吹演じるシングルマザー・キャットが伊原演じる南極探検家・アーネストと時空を超えて恋に落