「パドレス０−４ドジャース」（２０日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりに「１番・投手兼指名打者」で出場した。打っては初回に先頭打者で初球を捉えて中堅右へ先制Ｖ弾を放った。捉えたのは高めのボール気味の直球。「見送ろうかなと思っていたんですけど、来た時に反応で打てたようなホームラン。今後につながるような一本だったのかなと思います」と振り返った。