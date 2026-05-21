元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が21日、自身のXを更新。「不機嫌をあらわにする人」について私見をつづった。鈴木氏は「不機嫌について」と書き出すと「職場などで不機嫌をあらわにする人がいます。例えば、誰かが不機嫌だと、その人のことをめちゃくちゃ気を使います。それが上司だとなおさら」と記した。また自身について「僕は不機嫌をわかりやすく表現するのが苦手です。不機嫌な時に、不機嫌な態度をみんなの前で取るとい