芸能事務所「賢プロダクション」が21日、公式サイトを通じ、所属声優の藤原貴弘さんが43歳で亡くなったと発表した。葬儀については「遺族のご意向により近親者のみ」で執り行ったという。藤原さんは札幌市出身。公式サイトによると趣味は筋力トレーニング、料理、テレビゲーム、サッカー、UFOキャッチャー。主に吹き替えを担当しており、「僕のヒーローアカデミア」の黒霧役、海外映画「ラスト・エスケイプ」の主役セルダン（セル