湿気や気温が上がるこれからの季節。「朝はきれいだったのに、夕方にはメイクがヨレて見える…」と感じることはありませんか？ 特に40代・50代は、乾燥と皮脂のバランスが変化しやすく、“ツヤ感を残しながら崩れにくく整える”ことが重要に。今回は、大人世代の肌をきれいに見せながら、汗や皮脂によるメイク崩れを防ぎやすい優秀コスメを厳選して紹介します。部分保湿で“崩れにくい肌”を仕込むメイク崩れ対策でまず見直したい