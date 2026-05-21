今年放送・配信されるチ・チャンウクと今田美桜がダブル主演するドラマ『メリーベリーラブ』に、新たなキャストとしてナム・ユンスの出演が発表された。【写真】チ・チャンウク×今田美桜『メリーベリーラブ』2026年放送『愛の不時着』CJ ENM×日本テレビがタッグ！本作は、一夜にして全てを失った韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田美桜）が、日本の美しく