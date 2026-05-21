石橋静河がヒロインを務める今秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合ほか）で、主人公・葉野珠の幼少期を村上蘭が演じることが決定。併せて脚本を、すでに発表されている櫻井剛のほか、小松與志子も手掛けることが明らかとなった。【写真】村上蘭＆石橋静河、かわいい笑顔の2ショット第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションと