お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」りんたろー。が２１日、都内で行われたスキンケアブランド「ＬｉｓＢｌａｎｃ（リスブラン）」のイベントに出席した。ＹｏｕＴｕｂｅなどでスキンケアなどを発信する美容男子。「特別なことは何もしていない」と謙遜したが「８種類のスキンケアと白玉点滴、あと口の中に鍼（はり）を打ったり。昨日もスチーマーをあてて、スプレーをかけた」とこだわりのケアを紹介。この日の肌状態は「（１０点満点中