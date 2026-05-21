勢いが衰える気配を見せず、ブームが続いている【ガチャ】。コラボアイテムや数量限定品など、レア感やクオリティの高いものがそろい人気を後押ししているようです。今回は、新作が発表されるたびに話題となるサンリオグッズの中から、筆者も大興奮した平成に大流行したアイテムをモチーフにしたアイテムをご紹介します。懐かしさを感じる人もいれば、逆に新鮮に映る人もいるかも？ 思わずコレクションしたくなりそう