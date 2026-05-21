ラジオパーソナリティーで歌手のアンジェリーナ１／３が２１日、都内で行われた三井不動産のイベント「ＥＭＡＷＩＳＨＰＲＯＪＥＣＴ〜森とまちを願いでつなぐ〜」発表会に出席した。「最も長い特製絵馬の列」でギネス世界記録認された。使用された木がある、北海道・旭川市の児童と共に絵馬を書いたといい、「小学５年生のみんなが色んな願いを自分の手で書いている姿に、胸がギュッてなる瞬間がたくさんありました」と感