久しぶりに帰省した子どもたちが気づいたのは、夫の様子の変化でした。同じ話を何度も繰り返し、どこか上の空……。MRIなどの検査を受けた結果、医師から告げられたのは思いがけない内容でした。今回は、筆者の友人が体験したエピソードをご紹介します。 その話3回目