昨秋のドラフト会議でソフトバンクが１位指名したスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）が、全米大学野球の主要カンファレンスの一つ、ＡＣＣ（アトランティック・コースト・カンファレンス）のポストシーズン・トーナメント２回戦で敗れ、２シーズン目が終了した。１８日に米ＥＳＰＮ局が発表した最新のドラフト候補ランキングでは、１５３位にランクイン。現地７月１１日から始まるＭＬＢのドラフトでの上位指名なる