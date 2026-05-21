◆米大リーグヤンキース１―２ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のヤンキース戦に「４番・三塁」で先発出場したが、４打数無安打で２打席目からは３打席連続三振。２試合連続無安打で、打率は２割２分３厘に下がった。雨のため２時間１１分試合開始が遅れた試合、ヤンキースの２５歳右腕シュリトラーに、岡本は右飛と２打席連続空